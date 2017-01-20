أوباما يخفف عقوبات 330 شخصاً قبل مغادرة البيت الأبيض

خفف الرئيس باراك أوباما، الخميس، عقوبات بالسجن صادرة في حق 330 شخصا حكم على القسم الأكبر منهم في قضايا مخدرات، وهو عدد قياسي أعلن عنه عشية مغادرته البيت الأبيض.

وقال أوباما إنه "فخور" باتخاذ هذا التدبير من بين تدابيره الأخيرة بصفته رئيسا. وكتب على "تويتر" أن "أميركا هي بلد الفرص الثانية".

وهذا ثاني قرار من نوعه يتخذه أوباما خلال أسبوع، بعد التخفيف المفاجئ الثلاثاء لعقوبة سجن تشيلسي مانينغ، الجندية المتحولة جنسيا التي حكم عليها لأنها نقلت أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس.

وستغادر مانينغ التي تمضي عقوبة حتى 2045، السجن في 17 أيار/مايو المقبل.

وأعفى الرئيس الأميركي أيضا الثلاثاء 64 شخصا منهم جنرال سابق يعتبر من بين المقربين منه، وخفف الأحكام عن 208 سجناء، إضافة إلى تشيلسي مانينغ.

وقرارات التخفيف الأخيرة للعقوبات، التي أعلنت الخميس، عززت الرقم القياسي لأوباما الذي أصدر أكثر جميع سابقيه في البيت الأبيض، قرارات لتخفيف العقوبات بلغت بالإجمال 1715 عفوا رئاسيا.