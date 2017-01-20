ما هو أول قرار اتخذه الرئيس ترمب؟

وقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب فور دخوله إلى البيت الأبيض، الجمعة، مرسوماً تنفيذياً ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير"، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه على "تويتر".

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.

وتعرض قانون "أوباماكير" المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بالغائه لأنه في نظرهم اسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

ولن يكون ممكناً إلغاء "أوباماكير" قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية استناداً إلى جدول زمني لم يعلن عنه.

كما وقع ترامب أيضاً أوامر التفويض لوزير دفاعه جيمس ماتيس ووزيره للأمن الداخلي جون كيلي اللذين صدق مجلس الشيوخ على تعيينهما.

وكان الرئيس الأميركي قد وقّع عدة مراسيم بقرارات تنفيذية في مقر الكونغرس بعيد تنصيبه رسمياً، وقبل توجهه للبيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتخذ أولى إجراءاته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة الجمعة، حيث أرسل ترشيحاته الوزارية إلى مجلس الشيوخ ودعا إلى يوم للوطنية.

كما قال المتحدث شون سبايسر إن ترمب الذي أدى اليمين لتولي السلطة في وقت سابق الجمعة وقع أيضا استثناء قانونياً يسمح لجيمس ماتيس الجنرال المتقاعد بالبحرية الأميركية بتولي منصب وزير الدفاع.

وكان البيت الأبيض قال في بيان بشأن الموقف السياسي نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنوي تطوير نظام دفاع صاروخي "متطور" للحماية من الهجمات من إيران وكوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان الذي نشر بعد دقائق من تنصيب ترمب أي تفاصيل بشأن ما إذا كان النظام سيختلف عن النظم الخاضعة للتطوير حالياً أو تكلفته أو كيف سيتم تمويله.