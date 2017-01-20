شاهد فيديو لحظة الخروج الأخير لأوباما من البيت الأبيض

كشف فيديو عن اللحظات الأخيرة التي ودّع فيها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما البيت الأبيض.

ودخل أوباما البيت الأبيض حيث يعمل الرؤساء الأميركيون، حاملا رسالة للرئيس الذي سيخلفه، ووضعها على المكتب الذي يستخدمه الرؤساء المتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر.

ولدى سؤال أوباما أثناء مروره في ممر الجناح الغربي حول ما إذا كان يشعر بالحنين، قال "بالطبع". وعندما طلب منه أن يقول كلمة أخيرة للشعب الأميركي قال: "شكراً لكم".

President Obama leaves a letter in the Oval Office and walks out for the last time as president. https://t.co/2moHOZGD4d pic.twitter.com/kQLOwcuLsi — ABC News (@ABC) ٢٠ يناير، ٢٠١٧

وتناول دونالد وميلانيا ترمب الشاي مع باراك وميشيل أوباما في أحد صالونات البيت الأبيض، قبل أن يتوجهوا معاً في الموكب نفسه إلى مبنى الكابيتول حيث سيؤدي ترمب اليمين كرئيس قبل أن يلقي خطابه.

وترمب الذي سينصب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في مبنى الكابيتول، ارتدى معطفاً وبزة داكنة اللون وربطة عنق حمراء، فيما ارتدت زوجته ثوبا باللون الأزرق.

من جهته، غادر أوباما صباح الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الأخيرة بعد استقباله ترمب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض.

