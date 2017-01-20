عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

نصف مليار دولار.. وديعة إماراتية للسودان

المصدر: العربية.نت
لقاء سابق جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوداني عمر البشير "أرشيفية"
رابط مختصر

وقع محافظ البنك المركزي السوداني، الخميس، اتفاقًا مع صندوق أبوظبي للتنمية للحصول على وديعة قيمتها 500 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن، الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، حيث أشار إلى تطورات "إيجابية" خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار أوباما، في رسالة إلى الكونغرس، إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي"، بحسب تعبيره.

ويعاني السودان من مشكلات اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011.

كلمات دالّة

#الإمارات, #السودان, #الخرطوم, #البشير, #رفع العقوبات عن السودان, #وديعة إماراتية للسودان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر