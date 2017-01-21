اعتقال منفذ هجوم اسطنبول يوفّر معلومات حول داعش بتركيا

العملية الأمنية الناجحة لأجهزة الأمن التركية التي أدت إلى اعتقال منفذ هجوم ليلة رأس السنة في اسطنبول عبد القادر مشاريبوف وشخص آخر، عراقي الجنسية، كان في المكان الذي تم مداهمته، ينظر إليها الكثير من المحللين الأتراك على أنها ستساعد الأجهزة الأمنية التركية على فهم وتقدير حجم انتشار خلايا "داعش" النائمة في تركيا وخططها. كما أن عملية الاعتقال بحد ذاتها أعادت من ثقة المواطن التركي بالأجهزة الأمنية وبالحكومة التركية.

وفي هذا السياق، قال الباحث والمحلل السياسي التركي جاهد طز من أنقرة لـ"العربية.نت"، إن "اعتقال منفذ هجوم اسطنبول أعاد ثقة الشعب بالحكومة وقدرات الأجهزة الأمنية، لأن العملية والطريقة التي تم تنفيذها وتوقيتها وضع أجهزة الأمن في حرج كبير، وظهرت تساؤلات في الخارج حول قدرات الأمن والشرطة في فرض الأمن، لكن اعتقال الفاعل حيا أعاد هذه الثقة".

من جهته، قال جاهد أرمجان ديليك، الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية من اسطنبول لـ"العربية.نت"، إن "اعتقال منفذ الهجوم مع شخص آخر من داعش مهمته العمل على توفير بيوت آمنة والاحتياجات اللوجيستية يمثل إنجازا كبيرا، فالقبض على هذين الشخصين حيين سيوفر معلومات ستساعد تركيا على معرفة نشاط داعش داخل تركيا وطرق عملها".

وأضاف: "لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الخلايا تعمل في العادة بمعزل عن بعضها بعضا، وقنوات الاتصال بينها محدودة، وبالتالي يعوّل على عملية التحقيق الحصول على معلومات تكتيكية وحول طبيعة عمل داعش داخل تركيا والوسائل التي يستخدمها في التخفي والتنقل والتسلح، وهذا سيؤدي إلى مرحلة جديدة من التحري والمراقبة وفق المعلومات التي تم استنتاجها من التحقيق، تليها اعتقالات أخرى وإرباك لنشاط داعش في تركيا".

وتشير التقارير التي يتداولها الإعلام التركي نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الذي يجري عمليات التحقيق إلى أن منفذ الهجوم، وهو أوزبكي الجنسية، كان قد اعتقل لمدة شهر في إيران عام 2015 لأنه كان يحمل جواز سفر مزوراً بعد أن كان قادما من أفغانستان حيث تلقى تدريبات عسكرية هناك، لكن تم الإفراج عنه. وتنقل الصحف التركية مما تم تسريبه أيضا عبر المحققين، أن منفذ الهجوم كان ينتمي للقاعدة حينما كان في أفغانستان، لكنه لاحقا أصبح عضوا في تنظيم داعش حينما انتقل إلى سوريا، ما يؤكد أنه قد يكون عضوا في "حركة أوزبكستان الإسلامية" والتي انشقت عن القاعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وبايعت داعش، وانتقل معظم مقاتيلها من أفغانستان والحزام القبلي في باكستان إلى سوريا.

مصدر أمني تركي قال لـ"العربية.نت" إن التحقيقات تشير حتى الآن إلى أن خلايا داعش في تركيا ترتبط مباشرة بقيادة داعش في الرقة وتأخد أوامرها مباشرة من هناك. ويذكر أن المجموعة التي نفذت الهجوم في مطار أتاتورك هي من آسيا الوسطى أيضا، لكن حتى الآن لم يتبيّن أنها على علاقة بعبد القادر مشاريبوف. وقال المصدر الأمني إنه "لا يوجد ما يشير إلى الآن أن هناك هيكلا تنظيمي متكاملا لداعش في تركيا، لكنها إما خلايا نائمة توفر عمليات التنقل والاحتياجات اللوجيستية من مسكن ومال وسلاح وترتبط مباشرة بالرقة أو عناصر من خارج تركيا يتم تكليفها بمهام انتحارية وترتبط أيضا بالرقة مباشرة".

وقد أدت هذه العملية الأمنية إلى الكشف عن خمسة بيوت آمنة في اسطنبول وحدها كان يستخدمها داعش. ويتوقع أن تؤدي عملية الاعتقال هذه إلى المزيد من الاعتقالات والكشف عن بيوت أخرى في مدن تركية أخرى.

مراسلة الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "خبر ترك"، بهار بكير، قالت لـ"العربية.نت" إن استخدام داعش لعناصر من آسيا الوسطى في عملياته الأخيرة في تركيا دفع الخارجية التركية إلى بحث فرض تأشيرات سفر على حاملي جوازات سفر من دول آسيا الوسطى، وأن هذا الاقتراح مطروح الآن للنقاش داخل وزارة الخارجية.

وأضافت بهار بكير أن السياسة الخارجية التركية الحالية تجاه سوريا وعملية درع الفرات للجيش التركي، خاصة عملية الباب، شكلت ضغطا كبيرا على داعش، وليس مستغربا أن يحاول داعش القيام بعمليات أخرى في تركيا. واعتبرت أنه من المتوقع أن يركز داعش على ضرب الاقتصاد والسياحة والمدنيين في تركيا، بسبب فشله في استهداف المواقع السيادية.

وتجري الأجهزة الأمنية التركية المتخصة حالياً عمليات التحقيق استعداداً لتوجيه تهم رسمية لعبد القادر مشاريبوف بالقيام بهجوم ليلة رأس في اسطنبول والانتماء لتنظيم محظور في تركيا قبل عرضه على القضاء لمحاكمته. يذكر أن تركيا لا تعمل بعقوبة الإعدام، وبالتالي من المتوقع أن يحكم على هذا القاتل بالسجن المؤبد.