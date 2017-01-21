الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترمب بعد أشهر

نقلت وكالة تاس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب، لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهوراً وليس أسابيع.

وذكرت تاس أن بيسكوف قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة. دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وصل الجمعة، إلى البيت الأبيض بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد انتهاء مراسم حفل التنصيب الرسمية. وشهد الرئيس الأميركي عروضاً عسكرية تمثل الولايات الأميركية المختلفة، ضمن مراسم الاحتفال بتنصيبه.

وأدى ترمب، الجمعة، القسم ليتولى مقاليد السلطة في بلد يشهد انقساماً عميقاً، ووعد في خطاب شعبوي اللهجة بأن سياسته ستتمحور حول مبدأ واحد هو "أميركا أولا".