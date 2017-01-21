تيريزا ماي: ترمب "سيقر بأهمية" الناتو

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، أن دونالد ترمب "سيقر بأهمية حلف شمال الأطلسي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الأميركي الجديد أن الحلف "عفا عليه الزمن".

وقالت ماي في مقابلة مع صحيفة فاينانشل تايمز "أنا واثقة أيضاً من أن الولايات المتحدة ستقر بأهمية التعاون الذي لدينا في أوروبا لضمان دفاعنا وأمننا المشترك".

وفي مقابلة نشرت الأحد، رأى ترمب أن الحلف الأطلسي (الناتو) "عفا عليه الزمن" وخصوصاً "لأنه لم يبدِ اهتماماً بالإرهاب".

ورفض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ انتقادات ترمب، معلناً أن "الأطلسي سبق أن التزم في شكل قوي بالمعركة ضد الإرهاب الدولي".

وفي مقابلتها مع صحيفة فاينانشل تايمز عبرت ماي أيضا عن ثقتها في مستقبل العلاقات بين لندن وواشنطن خلال عهد ترمب.

وقالت إنه انطلاقاً "من المحادثات التي سبق وأجريناها، أعتقد أننا ملتزمان نحن الاثنان تطوير العلاقة الخاصة بين بلدينا والعمل من أجل رخاء وأمن شعوبنا على جانبي المحيط الأطلسي".

وأضافت أنها تتطلع "إلى مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى، عندما نجتمع في واشنطن".

وستلتقي ماي ترمب في الربيع المقبل خلال زيارة رسمية لواشنطن، بحسب رئاسة الوزراء. وذكرت فاينانشل تايمز أن الاجتماع قد يتم في شباط/فبراير.