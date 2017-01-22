الأردن: نتطلع للعمل مع إدارة ترمب لمواجهة قضايا المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتعامل مع ملفات المنطقة، بما يحقق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة.

وأشار الصفدي في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، إلى أن الأردن ودول المنطقة تعمل مع الأطراف الدولية، لتثبيت وقف النار، ومن ثم إيجاد حل سياسي وفق آلية جنيف.

كما أكد الوزير الأردني، أهمية أن تؤدي الجهود الدولية المبذولة إلى الانتقال "باتجاه الحل السياسي ضمن آلية جنيف، التي يقر الجميع بأنها أفضل آلية من أجل الوصول باتجاه السلام".