الأردن يحبط عمليات تسلل من وإلى أراضيه

أحبطت قوّات حرس الحدود الأردنية خلال 72 ساعة الماضية عدداً من محاولات التسلل لأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود من وإلى أراضي المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، إن قوّات حرس الحدود تعاملت خلال 72 ساعة الماضية مع عددٍ من محاولات التسلل لأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود من وإلى الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وتشهد الحدود الأردنية الطويلة مع سوريا عمليات التهريب وتسلل ومحاولة وصول المتطرفين إليها، وكان قائد قوّات حرس الحدود الأردنية العميد سامي الكفاوين، قال قبل يومين للصحافيين خلال جولة لهم على الحدود، إن هذه العمليات تحدث بشكل شبه يومي على اختلاف أنواعها، مبيناً أن بعض التنظيمات المتطرفة ترعى عمليات التهريب لتمويل أنشطتها. وأحبطت قوات الحرس العمليات المرتبة بهذه المجموعات، حيت قتلت قبل أسبوعين مهربين ينتمون إلى جيش خالد بن الوليد.