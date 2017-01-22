بيروت نجت من عملية انتحارية بقلب شارع الحمرا ليلا

نجا لبنانيون كان يمكن أن يكون عددهم بالعشرات، قتلى وجرحي، من موت حاسم، لولا أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في اللحظة الأخيرة عملية انتحارية، كاد ينفذها انتحاري مزنرا بحزام ناسف، وأدركوه قبل تفجير نفسه داخل أحد المقاهي بقلب شارع الحمرا في بيروت ليلاً، طبقاً لما ألمت به "العربية.نت" من مواقع إخبارية لبنانية، كما من اتصالها بلبناني يقيم في الشارع الذي يكتظ عادة بالرواد مساء السبت بشكل خاص.

تم إحباط "الانتحارية" بعملية مشتركة بين مديرية الاستخبارات وفرع المعلومات، وأدت إلى توقيف الانتحاري بعد إصابته بطلق ناري، نقلوه على إثره إلى المستشفى معتقلاً من قبل القوى الأمنية التي كانت تلاحقه، وأورد موقع "تلفزيون الجديد" أن الانتحاري "ع.ع" هو لبناني الجنسية "وضبطت هويته اللبنانية بحوزته"، وفق معلومات المحطة، فيما ذكرت صحيفة "النهار" بموقعها أنه لم يجرِ بعد التحقق من صحتها.

وذكر المطرب راغب علامة في تغريدة "تويترية" أن الانتحاري كان سيفجر نفسه في مقهى Costa بالشارع، وهنأ في تغريدة ثانية "أبطال جيشنا البطل وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الأبطال بعد اعتقال الإرهابي الانتحاري"، كما هنأ رئيس الوزراء، سعد الحريري، مخابرات الجيش وفرع المعلومات على إحباط العملية، وكذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد وقت قليل على الإعلان عن الخبر.

وفي تطور آخر أنه تم التثبت من صحة الهوية اللبنانية التي كانت مع الانتحاري، عمر العاصي، وتنشر "العربية.نت" صورتها أعلاه، فيما ذكر "تلفزيون الجديد" أن الاستخبارات العسكرية اللبنانية داهمت منزله في مدينة صيدا، البعيدة 40 كيلومتراً إلى الجنوب من بيروت، وصادرت جهاز كمبيوتر خاصا به، كما وهاتفه الجوال.