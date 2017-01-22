رئيس غامبيا المنتهية ولايته يغادر البلاد إلى منفاه

غادر رئيس غامبيا المنتهية ولايته، يحيى جامع، السبت، بلاده على متن طائرة، وذلك إثر إعلان تنحيه بعد قضائه 22 عاماً على رأس البلاد وتسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد أداما بارو، لتنتهي بذلك الأزمة السياسية.

وقال رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" إن رئيس غامبيا السابق يحيى جامع توجه إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد توقفه في غينيا.

وغادر جامع على متن طائرة إلى وجهة غير محددة، وكان في وداعه وفد من الجنود وكبار الشخصيات.

وأعلنت "ايكواس" عن وقف العمليات العسكرية في غامبيا مع بقاء بعض القوات في البلاد لضمان الأمن.