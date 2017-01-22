طالبان توجه تحذيراً إلى ترامب

وجهت حركة طالبان الأحد، تحذيراً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحضته على سحب قواته من أفغانستان تحت طائلة التعرض "لهزيمة تاريخية مخزية".

وفي بيان بالإنكليزية نشر على موقع المتمردين وعلى تويتر، وصفت طالبان الرئيس الأميركي الجديد بأنه "لغز بالنسبة إلى الأميركيين ومليارات من الناس"، وفق ما نقل موقع سايت المتخصص.

وأملت الحركة بألا "يواصل الملياردير الأبيض" الذي يخلف "أوباما الأسود" في واشنطن "الخطوات الشريرة لسلفه".

وأضاف البيان "لكنه يصر على المسار الذي حدده (الرئيسان) بوش وأوباما ويواصل احتلال بلادنا في شكل غير قانوني من دون أن يجري أي تقييم للنتائج حتى الآن".

وتابع "لن يمضي وقت طويل قبل أن يغرق ترمب عميقا في مستنقع اسمه أفغانستان من دون أن يتمكن من الخروج منه".

وأورد البيان أيضا أن "أميركا لم تخض في تاريخها حربا طويلة وشرسة كهذه، ولكن إذا تمسكت بسياساتها المتعالية فإن دمارا شاملا وهزيمة تاريخية مخزية تنتظرها".

وأضاف أن "ترمب هو لغز بالنسبة الى الأميركيين والى مليارات من الناس، وأي تكهن لا يمكنه أن يحدد ما يعتزم القيام به ولا تداعيات هذا الأمر".

وامل أصحاب البيان ب"ألا يواصل ترمب مع فريقه الخطوات الشريرة وغير الحكيمة لأسلافه".

وتدخل الجيش الاميركي في افغانستان في تشرين الأول/اكتوبر 2001 غداة اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر لإسقاط نظام طالبان الذي اتهمته واشنطن بأنه يؤوي إرهابيي القاعدة وزعيمهم أسامة بن لادن.

ولا يزال 8400 جندي أميركي ينتشرون في هذا البلد في إطار قوة الحلف الأطلسي.

ولم يعلن ترمب حتى الآن أي موقف رسمي في شأن ما ينوي القيام به بالنسبة إلى هذا الوجود العسكري.