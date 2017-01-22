نتنياهو سيهاتف ترمب حول سوريا وإيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب مساء اليوم، للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض الجمعة.

وقال نتنياهو في تصريحات في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته بثتها الإذاعة العامة "هذا المساء، سأجري مكالمة هاتفية مع الرئيس ترمب حول مواضيع تتعلق بالفلسطينيين والوضع في سوريا والتهديد الإيراني".

وأضاف نتنياهو "أود أن أوضح على عكس التقارير التي قرأتها بأن وقف التهديد الإيراني وفي مقدمة الأمر وقف التهديد الذي يشكله الاتفاق النووي السيئ الذي وقع مع إيران لا يزال على رأس سلم الأولويات بالنسبة لإسرائيل".