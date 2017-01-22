23 قتيلاً على الأقل بانحراف قطار في الهند

قتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب 100 آخرون بجروح، بانحراف قطار عن طريقه في جنوب شرقي الهند، على ما أعلن متحدث باسم السكك الحديد، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 13.

وبالإضافة إلى القاطرة، انحرفت 8 من عربات القطار بالقرب من محطة كونيرو في ولاية اندرا براديش، حسبما أوضح المتحدث.

ولم يعط المتحدث أي معلومات فورية حول سبب الحادث، لافتاً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين قريبين.

وأشار إلى أن المسؤولين عن السكك الحديد في الحكومة المحلية نظموا عمليات إنقاذ، وقد تم إرسال قطارات إلى موقع الحادث لإجلاء الركاب.

والقطار الذي انطلق من مدينة جاغدالبور كان يتجه نحو بوبانيسوار عاصمة ولاية أوديشا عندما خرج عن مساره.

وشبكة القطارات في الهند واحدة من الأكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف رغم منافسة الخطوط الجوية.

وأخطر حادث للقطارات في الهند وقع عام 1981 عندما سقط قطار في نهر ما أسفر عن 800 قتيل.