إلغاء 100 رحلة في مطار هيثرو بلندن بسبب الضباب

أعلن مصدر ملاحي أن حوالي 100 رحلة أي ما يعادل 8 بالمئة من الرحلات المقررة، ألغيت الاثنين في مطار هيثرو في لندن بسبب الضباب الكثيف الذي يلف العاصمة البريطانية.

وقال ناطق باسم المطار في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس" إن "الطقس الضبابي في الجنوب الشرقي (لإنكلترا) يضعف الرؤية في هيثرو"، داعيا المسافرين إلى التحقق من المعلومات المتعلقة برحلاتهم مع شركات الطيران.

أما غاتويك ثاني مطار في البلاد ويقع في جنوب العاصمة، فقد تأثر أيضا بالضباب لكن بدرجة أقل حيث تم إلغاء عشر رحلات.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن الضباب سيتبدد إلى حد كبير خلال النهار.

وواكب هذا الضباب مستوى قياسيا من التلوث في لندن وجنوب شرق انكلترا وشرقها، بحسب وزارة البيئة.

وبلغ مستوى تلوث الجو في هذه المناطق الثلاث 10 على سلم قياس الوزارة وهو المستوى الأقصى. ونصحت السلطات بالحد من الأنشطة البدنية خصوصا في الهواء الطلق.