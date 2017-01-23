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بالصور.. ماذا كان يحمل انتحاري شارع الحمرا في بيروت؟

المصدر: العربية.نت
قنبلتان يدويتان وحبوب مخدرة
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حصل موقع "العربية" بنسخته الإنجليزية، على صور تم التقاطها بعد دقائق من إحباط جهاز الاستخبارات اللبناني، السبت، بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، هجوماً كان سينفذه اللبناني المدعو عمر حسن العاصي عبر حزام ناسف يزن 8 كلغ في مقهى "كوستا" في شارع الحمرا الذي يقع غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

لحظة القبض على الانتحاري لحظة القبض على الانتحاري

وبحسب الصور عثر على قنبلتين يدويتين ومجموعة من الحبوب المخدرة بحوزة الانتحاري، فيما أظهرت صورة أخرى دماء على الأرض تعود للانتحاري بسبب إصابته حينما تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن اللبناني، فيما تظهر هويته التي كان يحملها، وتم التأكد من أنها صحيحة وغير مزورة بعد أن تمت مداهمة مكان سكنه في منطقة الشرحبيل في صيدا جنوبي لبنان، ومصادرة جهاز كمبيوتر.

وقال نادل يعمل في في كوستا لقناة تلفزيونية لبنانية إن عاصي كان في المقهى لحوالي 10 دقائق قبل الخروج للرد على مكالمة هاتفية.

وأضاف "عندما حاول العودة إلى داخل المقهى، كان قد أصيب بعيار ناري في الساق، فيما تجمعت عناصر الشرطة والجيش حوله لاعتقالها عند مدخل المقهى".

ويعد شارع الحمرا من الشوارع الحيوية جداً في لبنان، وتنتشر فيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، فيما تعرف ليلة السبت عادة ازدحاماً برواد المطاعم والمقاهي.

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