مدير جهاز المقر الحكومي للاتصالات البريطاني سيستقيل

قال روبرت هانيجان مدير جهاز (المقر الحكومي للاتصالات) البريطاني للمخابرات اليوم الاثنين إنه سيتنحى عن منصبه.

وأضاف هانيجان الذي يقود الجهاز منذ 2014 إنه سيستقيل لأسباب شخصية.

وكتب يقول في رسالة إلى وزير الخارجية بوريس جونسون "قررت بعد تفكير مستفيض أن هذا هو الوقت المناسب للانصراف وإتاحة الفرصة أمام شخص آخر لقيادة المقر الحكومي للاتصالات في المرحلة القادمة."

ويقع المقر الحكومي للاتصالات في تشلتنهام في غرب إنجلترا وهو أحد ثلاثة أجهزة مخابرات بريطانية إلى جانب جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي5) وجهاز المخابرات الخارجية (إم.آي6).

وأضاف هانيجان أنه سيبقى في موقعه لحين اختيار خليفة له.