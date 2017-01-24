إيطاليا.. تحطم طائرة هليكوبتر ومقتل ركابها الستة

قال مسؤولون لرويترز إن طائرة هليكوبتر مخصصة للطوارئ كانت تقل 6 أشخاص تحطمت في منطقة جبلية بوسط إيطاليا الثلاثاء، وأضاف تلفزيون محلي أن كل من كانوا على منتها قتلوا.

كما أظهر مقطع فيديو من مسرح الحادث النصف الأمامي من الطائرة وقد دُمر بالكامل على منحدر غطته الثلوج والضباب.

ووقع الحادث على الجانب الآخر من سلسلة جبال جران ساسو على بعد نحو 100 كيلومتر من موقع عملية إنقاذ في أعقاب الانهيار الجليدي الذي وقع في الأسبوع الماضي، وطمر فندقاً وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

ولم تكن الهليكوبتر جزءاً من عمليات الإنقاذ المستمرة في الفندق، بل كانت في طريقها إلى مستشفى في لاكويلا بعد أن انتشلت متزلجا مصاباً.