ملك الأردن في موسكو غداً لبحث ملفي سوريا والإرهاب

يزور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، غداً الأربعاء، موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء مباحثات حول الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب، على ما أفاد بيان رسمي الثلاثاء.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن عاهل الأردن سيزور، الأربعاء، موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس بوتين، تركز على "تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية وعملية السلام". كما سيبحث الجانبان "جهود محاربة الإرهاب وعصاباته"، و"العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية".

بدوره، أعلن الكرملين أن العاهل الأردني سيزور موسكو لبحث خطوات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع بوتين. وذكر الكرملين في بيان أن الزعيمين سيبحثان أيضاً التعاون الاقتصادي.

من جهة أخرى، يلتقي وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو، الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الصفدي ولافروف يبحثان "العلاقات الثنائية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود السلام المبذولة وتطورات الوضع في المنطقة".