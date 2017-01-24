ترمب يعتزم إبقاء كومي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم الإبقاء على مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي في منصبه بينما يواصل المكتب تحقيقاته في روابط محتملة بين معاونين لترمب والحكومة الروسية.

وكان كومي قد أثار انتقادات من الديمقراطيين بإعلانه أن مكتب التحقيقات يفحص رسائل إلكترونية إضافية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل 11 يوماً من انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت نيويورك تايمز نقلا عن أشخاص على علم بالأمر إن كومي أبلغ كبار معاونيه أن ترمب طلب منه البقاء في منصبه.