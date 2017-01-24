رياح الفساد تعصف بنتنياهو مجدداً

أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الشرطة قامت بتوسيع التحقيقات المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في قضية فساد هزت البلاد.

وأوردت القناة التلفزيونية العاشرة مساء الاثنين أن الشرطة تبحث حالياً في قضيتين إضافيتين تتعلقان بنتنياهو. وتتعلق واحدة من هذه القضايا بصفقة شراء الدولة العبرية لغواصات من ألمانيا، بينما لم تتضح حتى الآن تفاصيل القضية الثانية.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت التحقيقات الإضافية مجرد تحقيقات أولية أو تحقيقات كاملة.

ووردت معلومات عن تورط قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون، في صفقة شراء إسرائيل لغواصات دلفين ألمانية من شركة ثيسنكروب الألمانية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن هناك تضارب مصالح بسبب دور شيمرون في الصفقة، كونه أيضاً محامياً لوكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" في إسرائيل.

وفي حال تأكيد هذه المعلومات، فإن هذا سيشكل إضافة إلى المتاعب القانونية التي يواجهها نتنياهو.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتي فساد، الأولى بشبهة تلقيه خلافاً للقانون هدايا ثمينة من رجل أعمال والثانية بشبهة محاولته إبرام صفقة مع مالك مؤسسة إعلامية بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له قبل انتخابات آذار/مارس 2015 التي فاز بها.

ويجبر القانون الإسرائيلي أي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسمياً تهمة فساد.

ونتنياهو (67 عاما)، في ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.