مسؤول فلسطيني: عدة سيناريوهات للتعامل مع "نقل السفارة"

تسعى القيادة الفلسطينية إلى فتح "اتصالات غير مباشرة" مع الإدارة الأميركية الجديدة ترقباً لخطوات الرئيس دونالد ترمب القادمة، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني لوكالة فرانس برس "هناك اتصالات غير مباشرة مع إدارة ترمب ومستشاريه، وهناك أكثر من قناة يجري التعامل من خلالها مع إدارة ترمب، وهناك جهد متواصل".

وتعيش القيادة الفلسطينية حالة من "القلق الشديد" إزاء معلومات عن نية ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية. وقال مجدلاني "هذا القلق موجود، ونتعامل معه على أنه سيجري غداً أو بعد ذلك".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة من منظمة التحرير الفلسطينية، ووضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع في حال تم نقل السفارة إلى القدس، وجزء من هذه السيناريوهات تكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية الرافضة للموضوع، ومنها الاتحاد الأوروبي وروسيا والعالم العربي".

من جهة أخرى، تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس اجتماعاً، الثلاثاء، في رام الله لبحث ما يترتب على قدوم ترمب وتصريحاته الانتخابية، بحسب ما أعلن عضو اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً من أن نقل السفارة سيوجه ضربة قوية إلى الآمال بالتوصل إلى سلام في الشرق الأوسط. وقد بعث برسالة تهنئة إلى ترمب عقب تسلمه مهامه رسمياً، غير أنه لم تتم أية اتصالات مباشرة.