كم مليوناً أفرج عنها أوباما لفلسطين بساعاته الأخيرة؟

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، في الساعات الأخيرة تحدت معارضة الجمهوريين وأفرجت عن 221 مليون دولار للفلسطينيين، كانت مجمدة من قبل نواب جمهوريين.

وذكرت وزارة الخارجية الخميس، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المبلغ سيصل صباح الجمعة 20 كانون الثاني/يناير، على ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

كذلك، أخبرت إدارة أوباما الكونغرس الأميركي أن هناك 6 ملايين دولار ستصرف، منها 4 لبرنامج التغير المناخي، و1.25 لمنظمة الأمم المتحدة.

وكان الكونغرس أقر في موازنة 2015 و2016 تمويل الفلسطينيين. وضغطت إدارة أوباما أكثر من مرة للإفراج عن الأموال التي قدمتها USAID، وتستخدم في الضفة وغزة لأغراض إنسانية وأمنية.

ويتخوف الفلسطينيون من سياسة الرئيس ترمب، التي يرونها منحازة لإسرائيل، حيث كان أعلن خلال حملته الانتخابية وحتى بعد تنصيبه رسمياً نيته نقل السفارة الأميركية للقدس.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.