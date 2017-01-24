خطط لبناء 2500 منزل استيطاني جديد بالضفة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية خططاً الثلاثاء لبناء 2500 منزل في مستوطنات بالضفة الغربية في ثاني إعلان لأعمال بناء جديدة في الأراضي المحتلة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام منصبه.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الخطط التي صرح بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان تهدف إلى تنفيذ مطالب بإسكان جديد "للحفاظ على الحياة اليومية العادية"، وفق تعبير البيان.

وذكر البيان أن مئة منزل ستقام في مستوطنة بيت إيل التي حصلت وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية على تمويل من أسرة زوج ابنة ترمب جاريد كوشنر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها بناء هذه الوحدات. وهناك عدة مراحل تتعلق بعملية الموافقة وبناء منازل استيطانية جديدة.