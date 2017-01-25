قتلى بهجوم انتحاري استهدف فندقاً في مقديشو

قتل 15 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين، في هجوم نفذه انتحاريان، واستهدف فندقاً بشارع مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو، صباح الأربعاء.

وحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري سيارة مفخخة على مدخل الفندق، تلاه اقتحام الانتحاريين الفندق لتبدأ اشتباكات عنفية مع عناصر الأمن.

وبعد فترة قصيرة من الانفجار الأول، انفجرت سيارة أخرى كانت متوقفة في المكان، ليسقط من كان عندها بين قتيل وجريح.

وأصيب عدد من الصحافيين في الانفجار الثاني، بينهم مصور قناة "العربية" عبد القادر زبير، وإصابته طفيفة، كما أصيب مصور وكالة "فرانس برس"، وعدد آخر من المصورين المحليين.

وتبنت حركة الشباب الهجوم، وذكرت أنها استهدفت مسؤولين حكوميين ورجال أمن.