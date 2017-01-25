الكويت.. إعدام 7 بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة

أعلن مصدر أمني كويتي أنه تم إعدام سبعة أشخاص شنقاً في الكويت، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وثلاث نساء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم صباح الأربعاء 25/1/2017 تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من محمد شاها محمد سنوار حسين، بنغالي الجنسية، لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة.

وكذلك، تم إعدام جاكاتيا ميندون باوا، فلبينية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين، إثيوبية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد.

ونفذ الحكم بحق نصره يوسف محمد العنزي، كويتية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، وكذلك سيد راضي جمعة، مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأيضاً سمير طه عبدالماجد عبدالجليل، مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وأيضاً تم إعدام فيصل عبدالله الجابر الصباح، كويتي الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وقد نفذ حكم الإعدام شنقاً تنفيذاً لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز بعد أن صدق على هذه الأحكام أمير الكويت.