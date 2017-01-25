توقيع 16 اتفاقية اقتصادية ودفاعية بين الإمارات والهند

شهدت العاصمة الهندية توقيع 16 اتفاقية استراتيجية شملت قطاعات الاستثمار والدفاع والطاقة.

وجاء توقيع الاتفاقيات مع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند.

وتعتبر الإمارات من أكبر مستثمري المنطقة في الهند بإجمالي بلغ 8 مليارات دولار.

وأعرب ولي عهد أبوظبي أن العلاقات الإماراتية - الهندية ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب، وإنما لها جذورها التاريخية البعيدة التي تعود إلى مئات السنين.

وأضاف أن العلاقات الإماراتية - الهندية ليست علاقات سياسية أو اقتصادية فحسب، وإنما لها بُعدها الشعبي والثقافي العميق، حيث ارتبط الشعب الهندي منذ القدم بروابط متينة مع شعوب منطقة الخليج العربي بشكل عام، والشعب الإماراتي بشكل خاص، وقد ساهمت الجالية الهندية في التنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي محل تقدير وترحيب واحترام من قبل القيادة والشعب في الإمارات، حيث تمثل جسراً حضارياً بين الشعبين والبلدين الصديقين.