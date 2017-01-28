انتحاري بيروت.. "ذئب منفرد" تلقى تعليماته من الرقة

أعلن قائد الحيش اللبناني العماد جان قهوجي أن الانتحاري عمر العاصي الذي حاول تفجير مقهى "الكوستا" في شارع الحمرا في بيروت السبت الماضي "ذئب منفرد" لداعش.

ونقل زوار قائد الجيش عنه، بحسب ما أفادت صحيفة النهار اللبنانية، تأكيده أن التهديدات الإرهابية جدية وما حصل في عملية مقهى "الكوستا"، جاء في ظل توقعات للجيش لمحاولات إرهابية لأن تنظيم "داعش" الذي يتكبد خسائر وهزائم في معظم مناطق المواجهات التي يتورط فيها في المنطقة ارتد إلى الساحة اللبنانية وطلب من أتباعه تنفيذ عمليات إرهابية فيها.

تلقى تعليماته من داعش في الرقة

وأوضح قهوجي كما نقل عنه زواره أن المحاولة الانتحارية التي أحبطت في "الكوستا" كانت من تنفيذ "ذئب منفرد" هو عمر العاصي الذي كان الجيش يرصده ويتعقبه، لكنه لم يكن يعرف أنه سيكون هذا "الذئب" الذي حاول تنفيذ العملية الانتحارية، ولدى الجيش تسجيلات وأدلة قبل توقيفه وبعد التحقيقات معه تثبت أنه تلقى تعليماته من "داعش" ومن الرقة تحديداً.

وبعدما شدد على الجهوزية التامة للجيش في مواجهة التهديدات الإرهابية، لم يخف في الوقت عينه أن الأمن ليس عملية حسابية كاملة بما يعني أن التحسب يجب أن يبقى في ذروته لكل الاحتمالات.