باريس: إجراءات ترمب بشأن اللاجئين مقلقة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم السبت إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين من بعض الدول التي يغلب على سكانها المسلمون يبعث على القلق.

جاءت تصريحات إيرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل في باريس وقال "يمكن لهذا أن يثير قلقنا. إن الترحيب باللاجئين الذين يفرون من الحرب والقمع جزء من واجبنا."

ووقع ترمب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا سيحد من الهجرة واللاجئين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وقال في تصريحات منفصلة إنه أراد أن تعطي الولايات المتحدة أولوية للمسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم.