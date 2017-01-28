رئيس وزراء تركيا: قرار الحظر الأميركي لا يحل المشكلات

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت إن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الساعين للجوء إلى بلاده لا يحل المشكلات، مضيفاً أن على دول الغرب بذل المزيد من الجهد من أجل تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل تركيا.

وعندما سأله أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي عن الحظر رد يلدرم قائلا "إن المسائل الإقليمية لا يمكن حلها بغلق الأبواب على الناس. نتوقع أن يخفف الغرب العبء عن تركيا".

وقال "يمكنك بناء جدار لكن هذا ليس حلا. هذا الجدار سينهار مثلما حدث لجدار برلين"، مضيفا أن تركيا أنفقت نحو 26 مليار دولار لتوفير ملاذ للاجئين.

وقالت ماي التي التقت مع ترمب في واشنطن أمس الجمعة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن موقفها بشأن اللاجئين.

وقال يلدرم "لسنا على علم كبير بقرارات ترمب. لكن المشكلات يتم حلها من خلال علاج أسبابها."

وتتصدر تركيا الدول المستضيفة للاجئين على أراضيها حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين منهم معظمهم من سوريا.