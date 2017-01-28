هولاند: يجب على أوروبا الرد بحزم على ترمب

دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، السبت، أوروبا إلى "الرد بحزم" على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي سيتحادث هاتفيا معه اليوم.

وقال هولاند على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي "عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأميركي حول أوروبا، وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى، أعتقد أن علينا أن نرد على ذلك"، معربا عن الأمل في أن تبدأ أوروبا "حوارا حازما".

وكان ترمب وصف الجمعة البريكست بأنه "أمر رائع".

وأضاف هولاند للصحافيين "علينا أن نؤكد مواقفنا ونبدأ حوارا حازما حول ما نؤمن به" مع "الحرص على تسوية مشاكل العالم".

وشدد على أن أوروبا "يجب أن تحدد نفسها استنادا إلى قيمها ومبادئها ومصالحها".

وتابع هولاند "حين يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن المناخ ليقول إنه ليس مقتنعا بعد بفائدة هذا الاتفاق، علينا أن نرد عليه".

وقال أيضا "حين يتخذ إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات، ليس فقط الأوروبية بل اقتصادات كبرى الدول في العالم، علينا أن نرد عليه، وحين يرفض وصول اللاجئين، في حين قامت أوروبا بواجبها، علينا أن نرد عليه".

وإذ تطرق إلى سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب و"ما ينبغي أن نقوم به بالنسبة إلى روسيا"، اعتبر الرئيس الفرنسي أن "كل ذلك يستأهل الحوار" مع ترمب.

وأضاف "غالبا ما تمتحن صلابة أمة ما وقدرتها على تحديد مستقبلها أمام الخصومة والتحديات والاختبارات"، مؤكدا أن أوروبا تواجه "اختبار الحقيقة والخيارات".

ورأى أن "الحكمة" يجب أن تقنع الأوروبيين بالمضي أبعد معا" في مواجهة "الشعبوية والخطابات التي نسمعها آتية من الولايات المتحدة" والتي "تشجع الشعبوية والتطرف".

وتابع "كلا.. أوروبا ليست حمائية، أوروبا ليست مغلقة، أوروبا ليست من دون مبادئ ومن دون قيم، لأن أوروبا تشكل قوة، أوروبا تشكل ضمانا، أوروبا تشكل حماية، وأوروبا هي أيضا مساحة حرية وديمقراطية وأنا متمسك بها".

ومن المقرر أن يتشاور ترمب هاتفيا، السبت، مع الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.