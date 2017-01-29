تعرض مسؤول بسفارة فلسطين في لبنان لمحاولة اغتيال

أفادت مصادر لـ"العربية" أن المسؤول الأمني لسفارة فلسطين في لبنان في صيدا، أصيب بإطلاق نار الأحد.

وتعرض المسؤول الأمني في السفارة الفلسطينية، إسماعيل شروف، إلى محاولة اغتيال، حيث تم إطلاق النار عليه أثناء قيامه بزيارة إلى أحد الأشخاص بالقرب من مصرف لبنان في صيدا، ونقل إلى المستشفى للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن "مصدر أمني كبير" أن شروف "تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل عصابة إرهابية إجرامية، تهدف إلى جر الفلسطينيين في الساحة اللبنانية الشقيقة، إلى أتون الفوضى والصراعات".

وأكد المصدر إصابة شروف بجروح طفيفة، وأنه يتماثل للشفاء، وسيغادر المستشفى في أسرع وقت.

وأضاف أن التحقيق سيستمر بين جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، والأجهزة اللبنانية المختصة لإلقاء القبض ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وفق الأنظمة والقوانين اللبنانية، على ما نقلت الوكالة.