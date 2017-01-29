السودان يأسف لتقييد دخول مواطنيه إلى أميركا

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن تقييد إجراءات دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية "إنه لمن المؤسف حقاً أن جاء القرار متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية، بغية توظيف ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين".

وأضاف البيان: "إن قرار رفع العقوبات عن السودان جاء ثمرة حوار ثنائي ممتد وتعاون بناء بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث شهد كبار المسؤولين في البلدين بجهود السودان الكبيرة والمقدرة للتصدي لهذا الهم المشترك المدمر، وذلك حماية لمواطني البلدين".

ودعا البيان الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة برعاية الإرهاب "اتساقاً مع المواقف المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد البلدين ومع الهدف المشروع لحماية المواطنين من الإرهاب".

وأكدت الخارجية في بيانها أن الحوار والتعاون سيستمر مع الولايات المتحدة "بين الأجهزة المختصة ما يعين على تواصل مواطني البلدين لتعزيز بناء علاقات الصداقة والتعاون المثمر وتبادل المنافع في جميع المجالات".

كما استدعت الوزارة القائم بالأعمال الأميركي الأحد احتجاجاً على قرار المنع.

وقالت الخارجية في بيان تلقته فرانس برس: "تم ظهر اليوم (الأحد) استدعاء القائم بالأعمال الأميركي، ستيفن كوستيس، بوزارة الخارجية بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، مشيرة إلى أنه تم "التعبير للقائم بالأعمال عن استياء حكومة السودان إزاء ما اتخذ من إجراءات تجاه المواطنين السودانيين".