الفلبين.. مقتل 15 متطرفاً وإصابة زعيمهم

قتل 15 متطرفاً في أعقاب ضربات جوية وبنيران مدفعية القوات الفلبينية في جنوب البلاد، فضلاً عن إصابة زعيمهم الذي يعتقد أنه ممثل تنظيم "داعش" بجراح خطيرة، وفق ما أعلن مسؤول عسكري بارز في الفلبين، الأحد.

ونقل القائد العسكري، الجنرال إدواردو آنو، للصحافيين، عن معلومات مخابراتية واعتراض اتصالات، أن ازنيلون هابيلون المعروف بأبي عبد الله وهو زعيم بجماعة أبو سياف، قد يموت متأثراً بإصابته التي تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

وذكر آنو أن أحد القتلى إندونيسي الجنسية، لكنه أشار إلى أنه ما زال "يبحث عن معلومات ويقوم بالمزيد من التحقيقات"، لافتاً إلى أن هابيلون كان برفقة أجنبيين لم تعرف جنسيتهما.

وقصفت القوات الفلبينية في منطقة لاناو دي سور الجبلية مواقع المتطرفين بالقذائف ونيران المدفعية في محاولة لطرد هابيلون منها.

ويدرج مكتب التحقيقات الاتحادي الفلبيني هابيلون على رأس قائمة مطلوبيه لدوره في خطف 17 مواطناً وثلاثة أميركيين عام 2001 وطلب فدية حجمها خمسة ملايين دولار.