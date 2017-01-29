طيران الاتحاد: يمكن لمواطني الدول المحظورة السفر بشرط!

أعلن متحدث باسم شركة طيران الاتحاد الإماراتية، السبت، أنه نتيجة لقرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأخيرة حول تعليق السفر لمواطني سبع دول هي العراق وليبيا والصومال وسوريا وإيران واليمن، فقد تغيرت متطلبات الدخول لمواطني إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا، وبالتالي لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى أميركا إلا إذا كانوا يحملون بطاقة للإقامة الدائمة القانونية هناك.

وأضاف "على المسافرين المتأثرين الذي يحملون تذاكر سفر الاتحاد للطيران الاتصال بوكيل الحجز لعمل تعديلات على ترتيبات السفر الخاصة بهم".

وكان شركة الخطوط الجوية القطرية قد نصحت الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، السبت، من الدول السبع، التي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار منع بحقها بأنهم سيكونون بحاجة إلى إما بطاقة خضراء أو تأشيرة دخول دبلوماسية.