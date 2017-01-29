ماذا قالت "أبل" و"فيسبوك" عن قرارات ترمب؟

ردود الأفعال الغاضبة على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع رعايا 7 دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر تتوالى من كل الاتجاهات.

وفي وادي السيليكون معقل شركات التكنولوجيا الأميركية التي تقود العالم، كتب المدير التنفيذي لشركة "أبل، تيم كوك، بريدا إلكترونيا إلى موظفيه قال فيه: "الهجرة وراء وجودنا"، مؤكدا أن "أبل" لا تؤيد سياسة ترمب.

وأوضح كوك أن الهجرة هي العامل الرئيسي وراء الإبداع الذي تقدمه الشركة، على حد تعبيره.

واقتبس عبارة زعيم الحقوق المدنية الأميركي الراحل مارتن لوثر كينغ التي قال فيها: "لقد جئنا على متن سفن مختلفة، ولكننا الآن على متن قارب واحد"، في انتقاد واضح لقرارات ترمب التي شملت أيضا إيقاف استقبال اللاجئين من كل دول العالم لمدة 3 أشهر.

وحضر كوك الاجتماع الذي عقده ترمب مع المديرين التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية عقب انتخابه، وقبيل تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.

ومن جانبه، كتب مارك زوكيربيرغ، مؤسس "فيسبوك" كلمات مؤثرة على منصته الشهيرة تعبيرا عن رفض قرارات ترمب، مشيرا إلى مخاوفه من تأثيراتها.

وقال: "أجدادي قدموا من ألمانيا والنمسا وبولندا. وأسرة زوجتي كانت من لاجئي الصين وقيتنام. أميركا أمة من المهاجرين، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر".

أما المدير التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي فقد أوضح أن قرارات الرئيس الأميركي تمس 187 موظفا في شركته.