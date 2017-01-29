ميركل: قرار ترمب حول الهجرة "غير مبرر"

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هجرة مواطنين من سبع دول إسلامية "غير مبررة"، كما قال الناطق باسمها شتيفن سايبرت، الأحد.

وقال سايبرت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن ميركل "مقتنعة بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص حسب أصولهم أو معتقداتهم".

وأصدر ترمب قراراً تنفيذياً يمنع، منذ مساء الجمعة، رعايا 7 بلدان مسلمة، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، من دخول الولايات المتحدة.

وقد فاجأ القرار عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم أو كانوا يستعدون للسفر، وتسبب بإرباكات في بعض المطارات الأميركية.