"الإماراتية": عدلنا أطقم طائراتنا بعد الحظر الأميركي

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات، الأحد، إن الشركة اضطرت لتغيير جداول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة بعد قرار الحظر المفاجئ الذي شمل منع مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "إن التغير الأحدث في متطلبات دخول الولايات المتحدة المتعلق بمواطني سبعة بلدان يطبق على المسافرين وأطقم رحلات الطيران".

وأضافت "أجرينا التعديلات اللازمة بالنسبة لأفراد أطقم الطيران تماشياً مع المتطلبات الجديدة".

وقالت متحدثة أخرى لرويترز عبر الهاتف، إن تأثير الحظر الأميركي على قوائم الخدمة سيكون ضئيلاً بسبب تنوع جنسيات العاملين في طيران الإمارات.

وأضافت المتحدثة أن طيران الإمارات - أكبر شركة في العالم للنقل الجوي لمسافات بعيدة - يعمل بها ما يزيد على 23 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة، ونحو 4000 طيار من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وتسير الشركة يومياً من دبي رحلات إلى 11 مدينة أميركية، بما في ذلك نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس، ومن المقرر أن تضيف مدينة أميركية جديدة في آذار/مارس.

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً على الأقل.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن صناعة الطيران فوجئت بقرار الحظر.

وقالت المتحدثة الأولى باسم طيران الإمارات "حتى الآن لم يتأثر أي فرد من أطقم طيران الإمارات بالتغيير". وقالت الشركة أمس السبت، إن "عدداً قليلاً جداً" من ركابها المسافرين تأثروا بقرار الحظر.

وقالت الشركة اليوم إنها "ستواصل الالتزام بالإرشادات التي توفرها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية"، وإن الرحلات إلى الولايات المتحدة تسير وفق مواعيدها المحددة.