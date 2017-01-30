الكرملين: بوتين وترمب قد يلتقيان قبل قمة الـ20

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأميركي، دونالد ترمب، قبل قمة مجموعة الـ20 في يوليو/تموز.

وتحدث بوتين وترمب هاتفياً، السبت، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم الاثنين إن المكالمة كانت جيدة.

ولكنه أضاف: "من الصعب الحديث عن أي نوع من الاتفاقات (بشأن العقوبات)".

وتابع: "أولاً يجب أن نحدد تاريخ وموعد الاجتماع بين الرئيسين. المساعدون يعملون على ذلك الآن"، مضيفاً أن الاجتماع قد يعقد قبل قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في هامبورغ في 7 و8 من يوليو/تموز.

وقال بيسكوف إن بوتين وترمب لم يبحثا العقوبات في مكالمتهما الهاتفية يوم السبت التي كانت أول حوار بينهما منذ تنصيب ترمب.

ولكنه قال: "لمسنا استعداداً لحل المشاكل الصعبة عن طريق الحوار الذي كان الرئيس بوتين يدعو له منذ فترة طويلة وللأسف لم يجد استجابة لذلك خلال السنوات السابقة".