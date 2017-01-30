بدء أكبر محاكمة للمتهمين بمحاولة الانقلاب في تركيا

بدأت الاثنين في إزمير (غرب) محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو في تركيا، منهم فتح لله غولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابياً.

وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.

ويحاكم المتهمون الـ 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ "محاولة إطاحة النظام الدستوري" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته"، وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.

ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة إيجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.