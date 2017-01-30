بعد قرارات ترمب.. اتحاد أوروبا يجنّب مواطنيه "التمييز"

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والقاضي بحظر مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.

وقال مارغاريتيس سكيناس خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الاثنين نقلته فرانس برس إن "محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز".

وأضاف أن العواقب القانونية للمرسوم الرئاسي الأميركي "غير واضحة بعد" من حيث انعكاساتها المحتملة على رعايا الاتحاد الأوروبي من حملة جنسيتين إحداهما من الدول المستهدفة، مؤكداً أن العناصر المتوافرة حالياً حول هذا الموضوع "متعارضة".

وقال مشدداً "نحن هنا في الاتحاد الأوروبي، وفي الاتحاد الأوروبي لا نقيم أي تمييز بناء على الجنسية أو العرق أو الديانة، سواء على صعيد اللجوء، أو في أي من سياساتنا"، مذكراً بـ"تمسك" المفوضية ورئيسها جان كلود يونكر بهذه المبادئ.