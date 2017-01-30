منظمة التعاون الإسلامي: حظر ترمب ‭"‬يقوي شوكة الإرهاب"

قالت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، إن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول أغلب سكانها مسلمون تضر بالحرب المشتركة على التطرف.

وذكرت المنظمة في بيان على موقعها "أن هذه الأعمال الانتقائية والتمييزية والتي من شأنها أن تُصعد من أوار خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب تأتي في وقت عصيب حيث ما فتئت منظمة التعاون الإسلامي تعمل بجد بالتعاون مع جميع شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره".