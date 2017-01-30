هولاند يدين الهجوم على مسجد في كيبيك

دان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الاثنين، "بأكبر قدر من الحزم" الهجوم الذي وقع في مسجد كيبيك، وأسفر عن سقوط 6 قتلى وثمانية جرحى، معتبراً أن "الإرهابيين" أرادوا "ضرب روح السلم والانفتاح لدى الكيبيكيين".

وقال الإليزيه في بيان إن "رئيس الجمهورية يدين بأكبر قدر من الحزم الاعتداء الشنيع الذي أدى إلى سقوط ستة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في مسجد في كيبيك".

وقتل 6 أشخاص وجرح 8 آخرون الأحد في إطلاق رجلين النار على مصلين في نهاية صلاة العشاء في مسجد في كيبيك، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الاثنين.

وأعلنت الناطقة باسم إدارة الأمن في كيبيك، كريستين كولومب، للصحافيين أن الشرطة تتعامل مع الاعتداء "كعمل إرهابي".