الشرطة تعتقل ثلاثة مشبوهين بصلات إرهابية في برلين

أوقفت السلطات الألمانية في برلين ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال المتحدث إن المعتقلين الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 21 و31 و45 عاما، مشتبه في "تخطيطهم للانضمام إلى مناطق حرب" لا شك في سوريا أو العراق.

وقد يكون هؤلاء على صلة بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وفق المتحدث الذي أكد بعض المعلومات التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القضاء يحقق في الإعداد "لأفعال خطيرة ضد الدولة"، ولكن رغم ذلك "لا توجد أدلة بشأن مشاريع ملموسة لاعتداء في ألمانيا".

وأشار المتحدث باسم شرطة برلين إلى أن القضاء يتهمهم بالسعي للذهاب إلى معسكرات بهدف التدريب على التحضير لاعتداء.

وهؤلاء الأشخاص ترددوا إلى مسجد للسلفيين كان يزوره بانتظام منفذ اعتداء الدهس بشاحنة على سوق للميلاد في برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر، وفق شرطة برلين.

وأوضح المصدر نفسه أن المسجد، الذي يشمله التحقيق، تعرض لعملية تفتيش.

ولفتت "بيلد" إلى أن اثنين على الأقل من المعتقلين الثلاثة يقطنان في برلين.