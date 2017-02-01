غوتيريس: حظر السفر لن يحمي أميركا من الإرهاب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى إلغاء الحظر الأميركي على دخول رعايا سبع دول، غالبية سكانها من المسلمين، إلى الأراضي الأميركية، وقال إن هذه الإجراءات لن تمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة.

وصرح غوتيريس للصحافيين "أعتقد أنه يجب إلغاء هذه الإجراءات عاجلاً وليس آجلاً".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تنتهك بالتأكيد مبادئنا الرئيسية وأعتقد أنها ليست فعالة إذا كان هدفها حقيقة هو منع دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة".

وتاتي دعوة غوتيريس لإنهاء الحظر وسط تزايد الغضب الدولي بشان فرض حظر مؤقت على دخول مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.

كما نص الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة على فرض حظر فوري على وصول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.