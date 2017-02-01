فلوريدا.. داعش ألهم شاباً بالتخطيط لعمل إرهابي

أدين رجل من فلوريدا بالتآمرلتفجير قنبلة في شاطئ عام في عمل قال ممثلو الادعاء إنه كان يستلهم نهج تنظيم داعش.

وأدين هارليم سواريز (25 عاما) يوم الثلاثاء بمحاولة استخدام سلاح للدمار الشامل وتقديم دعم مادي لإرهابيين، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأظهرت وثائق قضائية أن ضباطاً اتحاديين استعانوا بمخبر مدفوع الأجر للتواصل مع سواريز بعدما روّج لتنظيم داعش على فيسبوك. وقال ممثلو الادعاء إن سواريز أراد صنع قنبلة محشوة بالمسامير كان سيزرعها في شاطئ في كي ويست ويفجرها عن بعد.

وقالت السلطات إنه أعطى المخبر مكونات منها مسامير واعتقل بعدما حصل على ما كان يعتقد أنها عبوة ناسفة من المخبر في يوليو/تموز 2015.

وقال محاميه إن المخبر استدرجه إلى المؤامرة وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن سواريز أبلغ المحلفين بأنه كان يلهو فقط.

كان سواريز الكوبي المولد قد أتى إلى الولايات المتحدة وهو صبي صغير مع أسرته.

ووجه الادعاء الأميركي اتهامات لأكثر من 100 فرد منذ 2013 بجرائم تتعلق بداعش.