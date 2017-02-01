أبوظبي وموسكو تطالبان واشنطن بتفاصيل مناطق سوريا الآمنة

طلبت كل من الإمارات وروسيا مزيداً من التفاصيل من الإدارة الأميركية حول فكرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا.

وفي مؤتمر صحافي في أبوظبي قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد إنه لابد من سماع مزيد من التفاصيل من الإدارة الأميركية قبل تأييد فكرة المناطق الآمنة في سوريا، مشيراً إلى أن مؤتمر أستانا برهن أنه يمكن حل الأزمة السورية.

من جهته، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يكون أكثر تحديداً بشأن المناطق الآمنة المقترحة، مشيرا إلى أن تجربة هذه المناطق في ليبيا كانت مأساوية.