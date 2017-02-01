تيريزا ماي لم تكن تعلم بقرار ترمب حول الهجرة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها لم يتم إبلاغها مسبقا بسعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقيع على أمر تنفيذي بتعليق دخول اللاجئين للولايات المتحدة بعد وقت قصير فقط من لقائهما في واشنطن.

وكان ترمب أصدر أمرا تنفيذيا يوم الجمعة بحظر دخول اللاجئين الولايات المتحدة وتعليق السفر من سبع دول إسلامية مما أثار احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها.

وردا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قالت ماي في البرلمان "إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بحظر اللاجئين فالإجابة "لا."

وأضافت "إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بأن الأمر التنفيذي قد يؤثر على رعايا بريطانيين فالإجابة ’لا’. إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بالقيود على السفر فالإجابة هي ’كلنا كنا نعلم’ لأن الرئيس ترمب قال إنه سيفعل ذلك خلال حملته الانتخابية".