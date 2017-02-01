متحدرو الدول المحظورة أكثر تعلماً من باقي الأميركيين

اعتبر مراقبون أن الرئيس، دونالد ترمب، يبالغ بالحذر من مواطني الدول السبع المحظورة، حيث كشفت دراسة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن المتحدرين من هذه الدول أكثر تعلماً ويتفوقون على باقي الأميركيين في مجالات عدة.

ويمس قرار ترمب بحظر السفر إلى الولايات المتحدة حوالي 2% من الأميركيين من أصول أجنبية، ورغم ضآلة النسبة إلا أن هؤلاء أكثر ترشحاً لاستلام مناصب عليا، بينها مهندسون ومدرسون وأطباء.

وبينت أرقام "نيويورك تايمز" أن نسبة التعليم بين السوريين والسودانيين أعلى من المعدل الطبيعي في كافة الولايات، فيما كشفت الصحيفة أن الليبيين والإيرانيين يتميزون بمستوى تعليم أعلى من بقية الأميركيين، كما يتقاضى الأميركيون من أصول إيرانية رواتب أعلى من المعدل في كافة الولايات، فيما يتقاضى الأميركيون من أصول سورية وليبية رواتب قريبة من متوسط الرواتب بين الأميركيين.

وشهدت بداية عام 2000 ارتفاعاً في عدد طالبي الهجرة من العراق والصومال والسودان، بينما يعد الإيرانيون من قدامى طالبي الهجرة، حيث وصل معظمهم قبل عام 1990. ووصل عدد المهاجرين من الدول السبع المحظورة إلى أكثر من 800 ألف شخص ارتكب منهم 3 أشخاص فقط أعمال عنف منذ عام 2001.