من تبعات محاولة الانقلاب الفاشلة..تركيا تعتقل 177 شرطيا

أمرت السلطات التركية باعتقال 177 من أفراد الشرطة في توسيع لحملة قمع ضد من تتهمهم بصلات بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في تموز/يوليو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الخميس.



وقالت الوكالة إن السلطات تسعى لاعتقال المشتبه بهم من 25 إقليماً للاشتباه في استخدامهم تطبيقاً على الهواتف الذكية يسمى "بايلوك".



واتهمت الحكومة شبكة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير الانقلاب، مشيرة إلى أن شبكته استخدمت بايلوك أثناء محاولة الانقلاب.



ونفى غولن، الذي يعيش بولاية بنسلفانيا الأميركية في منفى اختياري منذ عام 1999، الاتهامات، مديناً محاولة الانقلاب.



وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفاً آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.



ومن بين المشتبه بهم الذين أمرت السلطات باعتقالهم، الخميس، أفراد شرطة فصلوا من قبل بسبب صلات مزعومة بشبكة غولن، وفقاً للأناضول. وأضافت الوكالة أن بعض المشتبه بهم اعتقلوا بالفعل ونقلوا إلى أنقرة للاستجواب.



وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم بحالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مما مكن الحكومة من تخطي البرلمان في تفعيل قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات متى ارتأت ضرورة.